В Афганістані жінки вийшли на марш з вимогою права на освіту та роботу
У четвер, 16 грудня, десятки жінок вийшли на марш за свої права у столиці Афганістану Кабулі
Про це повідомляє France24.
Жінки вимагали від руху "Талібан" права на освіту, роботу та політичне представництво . Хоча таліби фактично забороняють громадські протести, влада дала дозвіл провести марш. Деякі учасники повідомили, що продовжують боятися нових правителів країни.
"Їжа, кар'єра і свобода", - скандували учасниці, тоді як інші тримали плакати з вимогою допустити жінок до політичних посад.
Видання зазначає, що деякі протестувальники несли банери, що повторювали скарги талібів на те, що міжнародне співтовариство заморозило мільярди доларів допомоги та активів.
Захопивши владу в Афганістані у серпні, рух "Талібан" обіцяв м'якше правління, ніж у 1990-х роках, проте жінки все ще значною мірою виключені з політичного життя та позбавлені освіти.
- 17 листопада представниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс попередила про можливість гуманітарної катастрофи в Афганістані та посилення активності терористів "Ісламської Держави", закликавши міжнародну спільноту до діалогу з талібами.
- Також у листопаді таліби заборонили транслювати в Афганістані серіали з участю жінок.
- 3 грудня рух "Талібан" видав новий указ про права жінок в Афганістані, який забороняє видавати жінок заміж без їхньої згоди, але нічого не каже про питання працевлаштування та освіти жінок.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив 4 грудня, що країни Євросоюзу відкриють спільну дипломатичну місію в захопленому "Талібаном" Афганістані.
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