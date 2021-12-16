В Афганістані жінки вийшли на марш з вимогою права на освіту та роботу

Про це повідомляє France24.



Жінки вимагали від руху "Талібан" права на освіту, роботу та політичне представництво . Хоча таліби фактично забороняють громадські протести, влада дала дозвіл провести марш. Деякі учасники повідомили, що продовжують боятися нових правителів країни.



"Їжа, кар'єра і свобода", - скандували учасниці, тоді як інші тримали плакати з вимогою допустити жінок до політичних посад.



Видання зазначає, що деякі протестувальники несли банери, що повторювали скарги талібів на те, що міжнародне співтовариство заморозило мільярди доларів допомоги та активів.



Захопивши владу в Афганістані у серпні, рух "Талібан" обіцяв м'якше правління, ніж у 1990-х роках, проте жінки все ще значною мірою виключені з політичного життя та позбавлені освіти.

17 листопада представниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс попередила про можливість гуманітарної катастрофи в Афганістані та посилення активності терористів "Ісламської Держави", закликавши міжнародну спільноту до діалогу з талібами.

Також у листопаді таліби заборонили транслювати в Афганістані серіали з участю жінок.

3 грудня рух "Талібан" видав новий указ про права жінок в Афганістані, який забороняє видавати жінок заміж без їхньої згоди, але нічого не каже про питання працевлаштування та освіти жінок.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив 4 грудня, що країни Євросоюзу відкриють спільну дипломатичну місію в захопленому "Талібаном" Афганістані. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb