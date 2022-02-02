В Афганістані жінок допустили до навчання в університетах

Про це повідомляє Reuters.



Зазначається, що "Талібан" офіційно не оголосив про свій план щодо допуску студенток до навчання в університетах. Однак чиновники в сфері освіти повідомили виданню, що жінкам дозволяється відвідувати заняття за умови, що вони фізично відокремлені від студентів-чоловіків.



Свідок видання бачив, що студентки входять через окремі двері в один із великих державних університетів, який відкрився цього тижня.



Під час свого попереднього правління з 1996 по 2001 рік режим талібів забороняв жінкам і дівчатам отримувати освіту. Наразі дівчатам старшого шкільного віку в багатьох провінціях досі не дозволили повернутися до школи. Деякі приватні університети знову відкрилися, але у багатьох випадках студентки не можуть повернутися до занять.



Міжнародна спільнота зробила освіту дівчат і жінок ключовою частиною своїх вимог до "Талібану", який просить фінансової допомоги та розморожування іноземних активів.



ООН привітали включення студенток до державних університетів країни.



Нагадаємо, у листопаді 2021 року таліби заборонили транслювати в Афганістані серіали з участю жінок.

3 грудня 2021 року рух "Талібан" видав указ про права жінок в Афганістані, який забороняє видавати жінок заміж без їхньої згоди, але нічого не каже про питання працевлаштування та освіти жінок.

Також у грудні "Талібан" заборонив жінкам у Афганістані подорожувати без супроводу на відстань, що перевищує 72 км.

В кінці січня "Талібан" провів перші після захоплення Афганістану офіційні переговори із Заходом.



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