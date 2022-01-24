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"Талібан" почав перші після захоплення Афганістану офіційні переговори із Заходом

24 січня, 2022 понедiлок
11:59
Світ Талібан

В Осло почалися перші після захоплення "Талібаном" влади в Афганістані офіційні переговори представників руху із Заходом

Про це повідомляє BBC.

Таліби та західні чиновники три дні обговорюватимуть права людини та гуманітарну кризу в Афганістані. У неділю, 23 січня, члени "Талібану" зустрілися з правозахисниками, але подробиці цих обговорень не розголошуються.

Під час переговорів у понеділок "Талібан" збирається запросити доступ до мільярдів доларів, заморожених у банках США після введення санкцій.

"Ми просимо їх розморозити афганські активи та не карати звичайних афганців через політичний дискурс", - заявив представник "Талібану" Шафіулла Азам.

Наразі жодна країна не визнала нову владу Афганістану.

Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт підкреслила, що зустрічі "не є легітимацією або визнанням Талібану", але Захід повинен поговорити з фактичною владою в країні.

Через переговори з талібами у Європі відбулася низка протестів. Їхні учасники стверджують, що "Талібан" не заслуговує на зустрічі.

Одна із протестувальниць в Осло сказала, що переговори є еквівалентом "сміху в обличчя" афганцям, які втратили членів сім’ї.

За даними ООН, голод загрожує 55% населення Афганістану. У країні спостерігається зростання безробіття і зростання цін на продукти харчування, в той час як вартість його валюти різко падає, а банки встановлюють обмеження на зняття готівки.

  • 17 листопада представниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс попередила про можливість гуманітарної катастрофи в Афганістані та посилення активності терористів "Ісламської Держави", закликавши міжнародну спільноту до діалогу з талібами.
  • ООН виплатить представникам руху "Талібан", які у серпні захопили владу в Афганістані, майже $6 млн, щоб гарантувати безпечну роботу в країні.
  • США нададуть Афганістану додаткові $308 млн допомоги через загострення гуманітарної кризи в країні.


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Афганістан
Талібан
таліби
гуманітарна криза
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