В аквапарку у Дніпрі втопилася дитина, - місцеві ЗМІ

З власних джерел дніпровського порталу Наше місто стало відомо, що це був 9-річний хлопчик з Новомосковського району Дніпропетровської області, інформує Еспресо.TV.



Дитина разом з мамою приїхала відпочивати в аквапарк. В якусь мить мати відлучилася і пішла в іншу сторону закладу.



"За словами працівника аквапарку, приблизно о 18:00 персонал помітив, що дитині в басейні стало зле, її витягли і покликали медичний персонал. Очевидці викликали на місце швидку допомогу, проте всі реанімаційні заходи медиків не дали результату. На жаль, дитину врятувати не вдалося", - зазначає видання.



Правоохоронцям належить розібратися у всіх деталях трагедії.





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