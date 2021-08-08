В аквапарку у Дніпрі втопилася дитина, - місцеві ЗМІ
В місті Дніпро в аквапарку на Перемоги у неділю, 8 серпня 2021 року, потонула дитина
З власних джерел дніпровського порталу Наше місто стало відомо, що це був 9-річний хлопчик з Новомосковського району Дніпропетровської області, інформує Еспресо.TV.
Дитина разом з мамою приїхала відпочивати в аквапарк. В якусь мить мати відлучилася і пішла в іншу сторону закладу.
"За словами працівника аквапарку, приблизно о 18:00 персонал помітив, що дитині в басейні стало зле, її витягли і покликали медичний персонал. Очевидці викликали на місце швидку допомогу, проте всі реанімаційні заходи медиків не дали результату. На жаль, дитину врятувати не вдалося", - зазначає видання.
Правоохоронцям належить розібратися у всіх деталях трагедії.
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