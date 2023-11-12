В Амстердамі зірвали виступ Грети Тунберг та заявили про її нібито пропалестинську активність

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що Тунберг викликала широку критику за численні публікації, в яких висловлювалася солідарність з Газою, але майже не згадувала про напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Екоактивістка звернулася до людей та запросила на сцену палестинську жінку та афганську жінку зі словами: "Як рух за кліматичну справедливість, ми повинні прислухатися до голосів тих, кого пригнічують, і тих, хто бореться за свободу та справедливість. Інакше без міжнародної солідарності не може бути кліматичної справедливості".

NEW - Greta Thunberg: "No climate justice on occupied land."pic.twitter.com/SjXTt1lgBP — Disclose.tv (@disclosetv) November 12, 2023

Потім на сцену вийшов чоловік та сказав, що він "прийшов сюди для кліматичної демонстрації, а не для політичних поглядів". Коли чоловіка виштовхали зі сцени, Тунберг кілька разів проскандувала: "Немає кліматичної справедливості на окупованій землі".