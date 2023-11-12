В Амстердамі зірвали виступ Грети Тунберг та заявили про її нібито пропалестинську активність
В Амстердамі під час мітингу проти зміни клімату чоловік спробував зірвати виступ екоактивістки Грети Тунберг через нібито пропалестинські гасла
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що Тунберг викликала широку критику за численні публікації, в яких висловлювалася солідарність з Газою, але майже не згадувала про напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Екоактивістка звернулася до людей та запросила на сцену палестинську жінку та афганську жінку зі словами: "Як рух за кліматичну справедливість, ми повинні прислухатися до голосів тих, кого пригнічують, і тих, хто бореться за свободу та справедливість. Інакше без міжнародної солідарності не може бути кліматичної справедливості".
Потім на сцену вийшов чоловік та сказав, що він "прийшов сюди для кліматичної демонстрації, а не для політичних поглядів". Коли чоловіка виштовхали зі сцени, Тунберг кілька разів проскандувала: "Немає кліматичної справедливості на окупованій землі".
- 20 жовтня Тунберг оголосила страйк на знак солідарності з Палестиною та сектором Гази й закликала до припинення вогню.
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