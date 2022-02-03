В Аргентині щонайменше 17 людей загинули від отруєного кокаїну, ще понад 50 госпіталізовані
В кількох містах аргентинської провінції Буенос-Айрес щонайменше 17 людей померли після вживання кокаїну, який імовірно містив отруйну речовину, ще 56 знаходяться в лікарнях
Про це повідомляє Reuters.
Чиновники та місцеві ЗМІ повідомляють, що від вживання отруєного кокаїну загинули щонайменше 17 людей, причому випадки зосереджені в кількох містах провінції Буенос-Айрес: Херлінгем, Сан-Мартін і Трес-де-Фебреро.
Зазначається, що все більше людей звертаються до лікарні у восьми муніципалітетах провінції через токсичний кокаїн. Наразі в лікарнях з цієї причини знаходиться 56 постраждалих.
Джерело повідомило виданню, що кількість загиблих, найімовірніше, зросте.
У міністерстві охорони здоров’я Аргентини вважають, що деякі з постраждалих зазнали опіоїдної інтоксикації. Чиновники додали, що кількість госпіталізованих із серйозними захворюваннями "постійно зростає". Після перших смертей у середу, 2 лютого, сили безпеки затримали деяких людей, підозрюваних у збуті наркотиків.
Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що кокаїн був "розбавлений" токсичною речовиною, ймовірно, групою наркоторгівців, яка намагалася зменшити витрати на тлі війни з конкурентами.
"Ми чекаємо результатів лабораторних досліджень і розслідувань осіб, які були затримані", - сказав місцевому телебаченню міністр безпеки провінції Серджіо Берні.
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