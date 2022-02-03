В Аргентині щонайменше 17 людей загинули від отруєного кокаїну, ще понад 50 госпіталізовані

Про це повідомляє Reuters.



Чиновники та місцеві ЗМІ повідомляють, що від вживання отруєного кокаїну загинули щонайменше 17 людей, причому випадки зосереджені в кількох містах провінції Буенос-Айрес: Херлінгем, Сан-Мартін і Трес-де-Фебреро.



Зазначається, що все більше людей звертаються до лікарні у восьми муніципалітетах провінції через токсичний кокаїн. Наразі в лікарнях з цієї причини знаходиться 56 постраждалих.



Джерело повідомило виданню, що кількість загиблих, найімовірніше, зросте.



У міністерстві охорони здоров’я Аргентини вважають, що деякі з постраждалих зазнали опіоїдної інтоксикації. Чиновники додали, що кількість госпіталізованих із серйозними захворюваннями "постійно зростає". Після перших смертей у середу, 2 лютого, сили безпеки затримали деяких людей, підозрюваних у збуті наркотиків.



Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що кокаїн був "розбавлений" токсичною речовиною, ймовірно, групою наркоторгівців, яка намагалася зменшити витрати на тлі війни з конкурентами.



"Ми чекаємо результатів лабораторних досліджень і розслідувань осіб, які були затримані", - сказав місцевому телебаченню міністр безпеки провінції Серджіо Берні.



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