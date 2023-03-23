В Аргентині сталися два потужні землетруси, магнітудою до 6,5

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Магнітуда першого землетрусу становила 5,3. Осередок знаходився на глибині 200 км за 73 км на північний захід від міста Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес з населенням близько чотирьох тисяч осіб.

Пізніше стався ще один, потужніший землетрус магнітудою 6,5. Його епіцентр знаходився за 68 км на північний захід від Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес.