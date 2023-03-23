В Аргентині сталися два потужні землетруси, магнітудою до 6,5
В Аргентині 22 березня сталися два землетруси, магнітудою 5,3 та 6,5 – повідомлень про жертви та руйнування поки немає
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
Магнітуда першого землетрусу становила 5,3. Осередок знаходився на глибині 200 км за 73 км на північний захід від міста Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес з населенням близько чотирьох тисяч осіб.
Пізніше стався ще один, потужніший землетрус магнітудою 6,5. Його епіцентр знаходився за 68 км на північний захід від Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес.
- Нагадаємо, 21 березня потужний землетрус, магнітудою 6,8, зафіксували у більшій частині Пакистану. Його епіцентр знаходився на півночі Афганістану – там магнітуда становила 7,8. Він також торкнувся й низки сусідніх країн: Туркменістану, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Китаю, а також Індії.
- 18 березня землетрусу, потужністю 6,8, відбувся в Еквадорі та на півночі Перу – загинули щонайменше 14 людей, 380 отримали поранення.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім. Станом на 26 лютого кількість жертв стихійного лиха перевищила 50 тис. людей.
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