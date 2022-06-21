Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"В Авдіївці ситуація стабільно погана. Ворог знову гатить по всьому місту. Сьогодні вночі знищено школу…Останнім часом школа була волонтерським центром, там цивільні люди могли взяти їжу, воду та засоби гігієни. Зараз школа вщент вигоріла. Місто на межі гуманітарної катастрофи, в місті залишилось декілька тисяч людей, вони не можуть виїхати. У місті немає гази, води й, звісно, не працюють крамниці - немає нічого. Після того, як орки спалили школу, то можна стверджувати, що в місті вже немає і їжі", - наголосив він.



Фірсов додав, що на фронті бракує медичного персоналу.



"Загалом кількість Збройних сил України збільшилась в 3-4 рази. Тобто з 250 тис. ми досягаємо цифри в близько 1 млн воїнів. Проте медична служба не була збільшена. І, звісно, ж лікарям в таких складних умовах активних бойових дій важче працювати…Тож необхідно збільшувати штат медичної служби та робити якіснішу ротацію, щоб лікарі могли відновитись", - сказав Фірсов.



Росія в ніч на 21 червня обстріляла школу в Авдіївці на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в телеграм.



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