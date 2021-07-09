В Австрії потяг, який перевозив школярів, зійшов з рейок, є постраждалі
В Австрії зійшов з рейок потяг з дітьми, в результаті події постраждали 17 осіб
Про це повідомляє прес-служба представництва землі Зальцбург.
Інцидент стався 9 липня о 7: 05 ранку в комуні Лунгау (Рамінгштайн). Потяг зійшов з рейок через дерево, що впало, яке лежало на коліях.
Один з вагонів потягу впав у річку Мур, в ньому знаходилося 53 школяра.
На місці події працюють пожежні бригади, Червоний Хрест, водні рятувальники, гірські рятувальники і поліція.
На місці події потерпілим надали медичну допомогу п'ять лікарів швидкої допомоги. На місці також знаходилися вертоліт швидкої допомоги і одинадцять автомобілів Червоного Хреста для транспортування постраждалих.
Вісім постраждалих госпіталізували.
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