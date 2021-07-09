В Австрії потяг, який перевозив школярів, зійшов з рейок, є постраждалі

Про це повідомляє прес-служба представництва землі Зальцбург.

Інцидент стався 9 липня о 7: 05 ранку в комуні Лунгау (Рамінгштайн). Потяг зійшов з рейок через дерево, що впало, яке лежало на коліях.

Один з вагонів потягу впав у річку Мур, в ньому знаходилося 53 школяра.

На місці події працюють пожежні бригади, Червоний Хрест, водні рятувальники, гірські рятувальники і поліція.

На місці події потерпілим надали медичну допомогу п'ять лікарів швидкої допомоги. На місці також знаходилися вертоліт швидкої допомоги і одинадцять автомобілів Червоного Хреста для транспортування постраждалих.

Вісім постраждалих госпіталізували.