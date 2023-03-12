В Азербайджані триває операція з викриття шпигунської мережі Ірану
В Азербайджані триває операція, яка пов'язані з викриттям іранської шпигунської мережі на території країни
Про це інформує Trend.
Зазначають, що в результаті проведеної операції правоохоронні органи викрили ще одну шпигунську мережу. Було затримано декілька людей.
Наразі операція триває.
- 11 березня Іран скоїв воєнну провокацію вздовж державного кордону Азербайджану.
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