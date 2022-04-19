В бомбосховищах "Азовсталі" перебуває понад 200 цивільних людей, - Цкітішвілі

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.



“На території заводу “Азовсталь” ідуть бої. Дуже багато будівель заводу знищено, а точніше їх майже вже не залишилось. Перед тим, як залишити завод, весь колектив витратив майже тиждень для того, щоб правильно зупинити роботу заводу, оскільки була загроза виникнення екологічної катастрофи. На комбінаті “Азовсталь” є коксові батареї, вироблення та зберігання бензолу і на початок військових дій на заводі залишався рідкий чугун та сталь. Це все могло б призвести до екологічної катастрофи та загрози для жителів Маріуполя. Тому в перші 7 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України працівники “Азовсталі” просто героїчно виходили на роботу для того, щоб правильно зупинити роботу заводу.”, - розповів Цкітішвілі



Цкітішвілі розповів, що на заводі “Азовсталь” до війни Росії проти України працювало 10 478 людей. За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ працівники заводу продовжували виходити на роботу, спочатку працівників було понад 500, потім 200. Цкітішвілі наголосив, що саме завдяки працівниками заводу вдалось успішно зупинити роботу “Азовсталі”, уникнувши загрози для жителів Маріуполя.



“Від початку війни Росії проти України, певна кількість працівників заводу виходили на роботу. Спочатку це було понад 500 людей, потім 200 і саме завдяки їм ми змогли правильно та успішно зупинити комбінат “Азовсталь”. Якби цього не сталось, то існувала загроза екологічної катастрофи. Станом на сьогодні, в бомбосховищах “Азовсталі” знаходиться понад 200 цивільних людей. Серед є і діти.”, - додав Цкітішвілі



Також Цкітішвілі додав, що в бомбосховищах “Азовсталі” перебувають не тільки працівники заводу, а й звичайні цивільні громадяни. За його словами, керівництво “Азовсталі” готувало бомбосховища напередодні війни



“В бомбосховищах “Азовсталі” перебувають не тільки працівники заводу та члени їхніх сімей, а звичайні цивільні громадяни. Це люди, які змогли добратись до бомбосховищ заводу. Ми готували і попереджали людей, що бомбосховища “Азовсталі” будуть готові до таких подій, які ми зараз переживаємо.”, - додав Цкітішвілі

Нагадаємо, крім учасників оборони Маріуполя в корпусах та підвалах розташованого у місті металургійного комбінату "Азовсталь" знайшли прихисток цивільні. Кілька сотень людей чекають на визволення від ЗСУ й не вірять Росії, що обіцяє нібито безпечні гуманітарні коридори.

За інформацією СБУ в Маріуполі рашисти готують скидати 3-тонні бомби на завод “Азовсталь”

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb