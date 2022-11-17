В Британії знайшли метеорит, який може свідчити про космічне походження води на Землі

Про це повідомляє BBC.

У лютому минулого року величезна вогненна куля осяяла вечірнє небо над містечком Вінчкомб у графстві Глостершир. Після цього місцеві жителі стали знаходити почорнілі кам'яні уламки.

Загалом було зібрано більше пів кілограма таких "камінців", які були передані вченим, після чого розіслані до лабораторій по всьому світу для подальших досліджень.

І ось, за словами вчених, які щойно опублікували перші результати докладних аналізів цього метеориту, їм відкрилися дивовижні подробиці. Виявляється, метеорит ніс у собі таку ж воду, як у Землі. Це підкріплює теорію про те, що ключові хімічні компоненти, які сприяли виникненню життя, були принесені на нашу планету з космосу мільярди років тому.

На думку деяких учених, молода Земля була настільки гаряча, що мала б позбутися більшої частини летких сполук, включаючи воду. А якщо врахувати, що близько 70% її поверхні сьогодні вкрито океанами, то всю цю воду вона мала отримати пізніше. Є припущення, що вона зазнала бомбардування крижаними кометами, але їхній хімічний склад дуже далекий від сьогоднішньої земної води.

Натомість такі метеорити, як Вінчкомбський (по науковому – вуглисті хондрити), дуже навіть підходять на цю роль. Як кажуть дослідники, вода становила до 11% ваги цього метеориту, і за співвідношенням різних типів атомів водню вона майже не відрізняється від земної води.

До того ж той факт, що цей метеорит підібрали менше ніж через 12 годин після падіння, свідчить про те, що він навряд чи встиг увібрати земну воду або інші місцеві елементи, так що все, що в ньому міститься, він приніс із собою з космосу.

"Всі інші метеорити так чи інакше були контаміновані в земному середовищі, але Вінчкомбський унікальний тим, що був дуже швидко підібраний, - пояснює один із авторів дослідження, співробітник Музею природознавства доктор Ешлі Кінг. - Так що якщо не брати до уваги зразки, здобуті прямо на астероїдах космічними зондами, у нас виявився ідеальний зразок".

Фахівці, які вивчали вуглець-і азотовмісні органічні компоненти метеорита, включаючи амінокислоти, дійшли того ж висновку: саме такий хімічний склад потрібен був би для створення на Землі перших цеглинок життя.

Автори дослідження також вирахували і ділянку космосу, звідки міг прибути метеорит. Знімки вогняного хвоста, зроблені камерами зовнішнього спостереження у Вінчкомбі, дозволили прорахувати траєкторію метеорита і вивели на зовнішній пояс астероїдів між Марсом і Юпітером.

Подальші розрахунки показали, що метеорит, швидше за все, утворився з поверхневого ґрунту, вибитого ударом якогось космічного тіла з материнського астероїда. Народжений внаслідок такого потрясіння космічний об'єкт вирушив у бік Землі, куди діставався через 200-300 тис. років.

"200-300 тисяч років звучить як дуже довгий термін, але з точки зору геології це лише мить, каже співробітниця NHM доктор Хелена Бейтс. - Вуглистим хондритам потрібно добиратися дуже швидко, інакше вони просто не збережуться, тому що вони дуже тендітні і кришаться на частини”.

На щастя для вчених, Вінчкомбський метеорит зміг вчасно дістатись до нас і обіцяє порадувати новими відкриттями: найближчим часом до публікації буде підготовлено ще десятки присвячених йому робіт.

"Можна гарантувати, що дослідження цього об'єкту триватимуть роками, відкриваючи нові таємниці зародження нашої Сонячної системи", - запевняє один із авторів нинішнього дослідження, доктор Люк Дейлі з університету Глазго.

BBC також пишуть, що один із уламків Вінчкомбського метеорита був проданий на аукціоні за ціною, в 120 разів вищою, ніж якби він був із чистого золота.

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