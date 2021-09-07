В Чехії чоловіка заочно засудили на 20 років за те, що він воював проти України на Донбасі

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Чоловік перебуває в розшуку.



Адвокат має право оскаржити вирок, який іще не набув чинності.

Як стверджує обвинувачення, Урбанек виїхав до України 2015 року і брав участь у війні до кінця січня 2018 року у складі терористичного угруповання "ДНР".

Суддя заявила, що Урбанек добре усвідомлював протиправність своїх дій, і для суду не потрібні докази, що він сам у когось стріляв, а сама участь в такій організації є злочином.