В Чехії чоловіка заочно засудили на 20 років за те, що він воював проти України на Донбасі
Міський суд столиці Праги засудив до 20 років ув’язнення чеха Їржі Урбанека, який воював проти України
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Чоловік перебуває в розшуку.
Адвокат має право оскаржити вирок, який іще не набув чинності.
Як стверджує обвинувачення, Урбанек виїхав до України 2015 року і брав участь у війні до кінця січня 2018 року у складі терористичного угруповання "ДНР".
Суддя заявила, що Урбанек добре усвідомлював протиправність своїх дій, і для суду не потрібні докази, що він сам у когось стріляв, а сама участь в такій організації є злочином.
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