В Чернігові більшість людей залишилась без водопостачання та електрики, - журналіст

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Потрібно підкреслити, що жоден військовий об’єкт, як говорять окупанти, не був обстріляний. Тобто, це підтверджує те, що ворог винятково б’є по об’єктах цивільної інфраструктури. Зруйнована значна частина міста. У Чернігові досі немає електрики та водопостачання у більшості населення.” - розповів Маслов



Журналіст зауважив, що хоча централізованого водопостачання немає, людей забезпечують водою. За його словами, воду у місті привозять у місткостях.



“Люди, в яких немає централізованого водопостачання, отримують воду, яку привозять у місткостях. Найбільше в Чернігові через зруйновану інфраструктуру потерпають літні люди. Продукти в місті є. Гуманітарна допомога доправляється до Чернігова вчасно.” - додав Маслов



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