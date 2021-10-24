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В "червоних" зонах карантину підвищать субсидії. Як їх нараховуватимуть

24 жовтня, 2021 неділя
14:26
Економіка

Нарахування субсидій у "червоній" зоні адаптивного карантину буде здійснюватись на збільшені соціальні нормативи. Йдеться про збільшення нормативів на 50%

Відповідне рішення оприлюдено Міністерством соціальної політики, передає Еспресо.TV.

Зазначається, що розрахунок житлових субсидій на період карантину для "червоної" зони проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, в межах яких дається субсидія на холодну і гарячу воду, водовідведення, електроенергію та природний газ.

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При цьому, стандартні соціальні нормативи виглядають наступним чином:

  • холодна вода - 2 кубометри на особу (при наявності гарячої води) і 3,6 кубометра (при відсутності гарячої води);
  • гаряча вода - 1,6 кубометра на одну людину на місяць;
  • водовідведення - 3,6 кубометра на одну людину на місяць;
  • газ - за наявності плити і гарячої води 3,3 кубометра на одну людину в місяць; за наявності плити і без гарячої води 5,4 кубометра; за наявності газової плити і газової колонки 10,5 кубометрів;
  • електроенергія - 70 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї людини і додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт/год на місяць і так далі.


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