В "червоних" зонах карантину підвищать субсидії. Як їх нараховуватимуть
Нарахування субсидій у "червоній" зоні адаптивного карантину буде здійснюватись на збільшені соціальні нормативи. Йдеться про збільшення нормативів на 50%
Відповідне рішення оприлюдено Міністерством соціальної політики, передає Еспресо.TV.
Зазначається, що розрахунок житлових субсидій на період карантину для "червоної" зони проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, в межах яких дається субсидія на холодну і гарячу воду, водовідведення, електроенергію та природний газ.
Читайте також: Якщо лікарні заповнюватимуться такими темпами, за 10-14 днів буде колапс, - лікар Тарас Жиравецький
При цьому, стандартні соціальні нормативи виглядають наступним чином:
- холодна вода - 2 кубометри на особу (при наявності гарячої води) і 3,6 кубометра (при відсутності гарячої води);
- гаряча вода - 1,6 кубометра на одну людину на місяць;
- водовідведення - 3,6 кубометра на одну людину на місяць;
- газ - за наявності плити і гарячої води 3,3 кубометра на одну людину в місяць; за наявності плити і без гарячої води 5,4 кубометра; за наявності газової плити і газової колонки 10,5 кубометрів;
- електроенергія - 70 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї людини і додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт/год на місяць і так далі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.76
- Актуальне
- Важливе