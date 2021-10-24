Якщо лікарні заповнюватимуться такими темпами, за 10-14 днів буде колапс, - лікар Тарас Жиравецький

З такою заявою у себе на ТГ-каналі в неділю, 24 жовтня 2021 року, виступив львівський лікар, керівник однієї з тамтешніх приватних клінік Тарас Жиравецький, передає Еспресо.TV.



Подібну ситуацію він пояснює "появою нового штаму "Дельта плюс".



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"У нас катастрофа по госпіталізаціях - 5924 за добу це новий рекорд! ...Якщо лікарні будуть такими темпами заповнюватись буде колапс за 10-14 днів. Не вистачить медиків і ліжок мабуть також", - каже Жиравецький, звертаючи увагу на нову ковідну статистику.



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"Потрібен новий план зупинки хвилі, бо тільки вакцинацією ми цього не зробимо, на жаль", - наголосив лікар.



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