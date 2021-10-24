COVID-19 в Україні: 21 тис. нових заражень, 386 смертей. Найгірше у Дніпрі, Львові та Харкові

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 5 924 особи;

летальних випадків – 386;

одужало – 6 081 особа.



177 730 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізовані - 48 200 людей.





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