COVID-19 в Україні: 21 тис. нових заражень, 386 смертей. Найгірше у Дніпрі, Львові та Харкові
За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 533, медпрацівників – 237)
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 5 924 особи;
летальних випадків – 386;
одужало – 6 081 особа.
177 730 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізовані - 48 200 людей.
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