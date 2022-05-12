В четвер пізно ввечері на Espreso.tv друга сесія проєкту Voices from the Underground

Ми запропонуємо вам приглушити світло вдома та провести вечір в компанії одного з найбільш атмосферних і самобутніх гуртів України, що лікує душі слухачів своєю творчістю вже понад 25 років – Очеретяний Кіт. Ведучий випуску – Андрій Жолоб, відомий також як музикант, автор кавер-хіта періоду війни "Kyiv Calling", а ще професійний лікар-травматолог. Не думаємо, що це просте співпадіння;)

Підтримати Voices from the Underground можна не тільки фінансово. Запросіть своїх друзів за кордоном провести цей вечір разом з українцями і голосами душі.

Дивіться та слухайте ефір сьогодні з 23:00 до 23:59.

Послухати та подивитися першу сесію можна нижче: