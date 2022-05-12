В четвер пізно ввечері на Espreso.tv друга сесія проєкту Voices from the Underground
Це – серія музичних ефірів з України в комендантську годину. Мета проєкту – дати глядачам в різних точках світу відчути психологічний зв'язок з українцями та один з одним, а також принаймні на одну годину відновитись душевно з допомогою якісної музики
Ми запропонуємо вам приглушити світло вдома та провести вечір в компанії одного з найбільш атмосферних і самобутніх гуртів України, що лікує душі слухачів своєю творчістю вже понад 25 років – Очеретяний Кіт. Ведучий випуску – Андрій Жолоб, відомий також як музикант, автор кавер-хіта періоду війни "Kyiv Calling", а ще професійний лікар-травматолог. Не думаємо, що це просте співпадіння;)
Підтримати Voices from the Underground можна не тільки фінансово. Запросіть своїх друзів за кордоном провести цей вечір разом з українцями і голосами душі.
Дивіться та слухайте ефір сьогодні з 23:00 до 23:59.
Послухати та подивитися першу сесію можна нижче:
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
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- Черкаси
- Чернівці
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