В День Європи у Києві стартував флешмоб вдячності країнам, які надали тимчасовий притулок українцям
У столиці до Дня Європи 21 травня розпочався флешмоб вдячності країнам, які прихистили вимушено переміщених українців під час війни
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Українцям, які були вимушені тимчасово поїхати з України, пропонують записати коротке відеозвернення або написати коротку цитату зі словами вдячності та опублікувати на своїй сторінці у facebook із хештегами #сміливі_та_вдячні та #brave_and_thankful або надіслати слова вдячності на електронну адресу: [email protected]
Слова вдячності планують опублікувати на сторінці Департаменту суспільних комунікацій у facebook та на інформаційному порталі "Вечірній Київ".
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