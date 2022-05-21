В День Європи у Києві стартував флешмоб вдячності країнам, які надали тимчасовий притулок українцям

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Українцям, які були вимушені тимчасово поїхати з України, пропонують записати коротке відеозвернення або написати коротку цитату зі словами вдячності та опублікувати на своїй сторінці у facebook із хештегами #сміливі_та_вдячні та #brave_and_thankful або надіслати слова вдячності на електронну адресу: [email protected]

Слова вдячності планують опублікувати на сторінці Департаменту суспільних комунікацій у facebook та на інформаційному порталі "Вечірній Київ".

Через війну з України виїхали понад 6,3 млн людей, ще 6,5 млн вважаються внутрішньо переміщеними.

В Італії українських біженців розмістили у приміщеннях, які вилучили у мафії.

Виробник будівельної техніки JCB запропонував житло 70 українцям у Британії.

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