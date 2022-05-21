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В День Європи у Києві стартував флешмоб вдячності країнам, які надали тимчасовий притулок українцям

21 травня, 2022 субота
18:47
Суспільство Київ прапор україна

У столиці до Дня Європи 21 травня розпочався флешмоб вдячності країнам, які прихистили вимушено переміщених українців під час війни

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. 

Українцям, які були вимушені тимчасово поїхати з України, пропонують записати коротке відеозвернення або написати коротку цитату зі словами вдячності та опублікувати на своїй сторінці у facebook із хештегами #сміливі_та_вдячні та #brave_and_thankful або надіслати слова вдячності на електронну адресу: [email protected]

Слова вдячності планують опублікувати на сторінці Департаменту суспільних комунікацій у facebook та на інформаційному порталі "Вечірній Київ".

  • Через війну з України виїхали понад 6,3 млн людей, ще 6,5 млн вважаються внутрішньо переміщеними. 
  • В Італії українських біженців розмістили у приміщеннях, які вилучили у мафії. 
  • Виробник будівельної техніки JCB запропонував житло 70 українцям у Британії.

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2022, субота
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