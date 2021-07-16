В двох містах Полтавщини 18 липня всіх охочих вакцинуватимуть препаратом Pfizer
У Полтаві та Кременчуці 18 липня в Центрах вакцинації щеплюватимуть препаратом Pfizer всіх охочих
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
Із собою потрібно мати паспорт, декларацію або ідентифікаційний код. Є можливість зареєструватися в чергу "Дію".
"Цієї неділі в Центрах масової вакцинації в Полтаві та Кременчуці щеплюватимуть вакциною Pfizer (Comirnaty). Вона буде доступна для всіх охочих", - повідомив Синєгубов.
Центри працюватимуть з 9:00 до 18:00.
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