В Енергодарі й Генічеську окупанти складають для росгвардії списки тих, хто відмовляється від паспорта РФ, - рух "Жовта стрічка"

Про це інформує рух "Жовта стрічка".

"В Енергодарі та Генічеську окупанти змушують брати паспорт РФ", - йдеться у повідомленні.

Активісти повідомляють, що окупанти продовжують вчиняти репресії проти місцевого населення.

Зокрема в тимчасово окупованих містах росіяни змушують містян брати російський паспорт, у разі відмови колаборанти складають для росгвардії списки з адресами так званих відмовників.