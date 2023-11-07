В Енергодарі й Генічеську окупанти складають для росгвардії списки тих, хто відмовляється від паспорта РФ, - рух "Жовта стрічка"
У тимчасово окупованих Енергодарі Запорізької області та Генічеську Херсонської області загарбники складають для росгвардії списки тих, хто відмовляється брати російський паспорт
Про це інформує рух "Жовта стрічка".
"В Енергодарі та Генічеську окупанти змушують брати паспорт РФ", - йдеться у повідомленні.
Активісти повідомляють, що окупанти продовжують вчиняти репресії проти місцевого населення.
Зокрема в тимчасово окупованих містах росіяни змушують містян брати російський паспорт, у разі відмови колаборанти складають для росгвардії списки з адресами так званих відмовників.
- Напередодні повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни припиняють надання медичних послуг для мешканців, які не отримали російський паспорт.
- Також так звана влада тимчасово окупованого Сєверодонецька Луганської області з початку листопада вирішила не видавати продуктові набори мешканцям міста, які не отримали паспорт РФ.
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