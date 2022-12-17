В енергосистемі працюють дев'ять енергоблоків АЕС, роботу одного обмежили - Енергоатом
В енергосистемі України працюють всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, роботу одного з них обмежили на 600 МВт
Про це державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомляє у facebook.
"17 грудня станом на 18:00 в енергосистемі працюють всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень у результаті вчорашніх обстрілів", - ідеться у повідомленні.
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Зокрема, в Енергоатомі нагадали, що ще шість енергоблоків захопленої військами РФ Запорізької атомної електростанції зупинені. Їх включення блокується ворогом. Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.
- 15 грудня стало відомо, що окупанти проводять роботи з переключення Запорізької АЕС до енергетичної системи Росії.
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