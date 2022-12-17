Про це державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомляє у facebook.

"17 грудня станом на 18:00 в енергосистемі працюють всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень у результаті вчорашніх обстрілів", - ідеться у повідомленні.

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Зокрема, в Енергоатомі нагадали, що ще шість енергоблоків захопленої військами РФ Запорізької атомної електростанції зупинені. Їх включення блокується ворогом. Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.

15 грудня стало відомо, що окупанти проводять роботи з переключення Запорізької АЕС до енергетичної системи Росії.

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