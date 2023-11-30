В Єрусалимі сталася стрілянина на автобусній зупинці: 3 загиблих, 6 поранених
Вранці 30 листопада в Єрусалимі два терористи влаштували стрілянину на автобусній зупинці. Унаслідок цього загинули три людини, ще 6 отримали поранення
Про це пише The Times of Israel.
Поліція та медики повідомили, що троє людей загинули та шість отримали поранення, двоє з них у тяжкому стані.
Також стало відомо, що теракт здійснили двоє братів - 38-річний Мурад Намр та 30-річний Ібрагім Намр зі Східного Єрусалиму. За даними агентства безпеки Shin Bet, вони були членами ХАМАС і раніше були ув'язнені за терористичну діяльність.
Спершу про теракт написало The Times of Israel.
За даними поліції, дві людини вийшли з автомобіля близько 7:40 ранку і відкрили вогонь на автобусній зупинці. Особи нападників не називаються, але деякі єврейські ЗМІ повідомляють, що вони зі Східного Єрусалиму.
Терористи були "нейтралізовані" силами безпеки та озброєним цивільним.
Унаслідок стрілянини загинула 24-річна жінка. Також 5 людей отримали серйозні поранення, їх доставили у лікарню Шааре Зедек. Ще три людини отримали поранення середньої тяжкості, їх доставили до лікарні Хадасса Ейн Керем.
- У понеділок, 16 жовтня, внаслідок стрілянини в центрі Брюсселя загинуло двоє шведів. Стрілка під час затримання застрелила поліція. Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт.
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