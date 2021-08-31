В ЄС вакцинували 70% дорослих, - фон дер Ляєн

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"70% дорослих в ЄС повністю вакциновані. Я хочу подякувати людям, завдяки яким це велике досягнення стало можливим. Треба йти далі", - зазначила вона.

За її словами, треба щепити ще більше жителів ЄС, а також допомогти з вакцинацією у світі.

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