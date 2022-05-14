В евакуації у Польщі народились понад 2500 українських малюків, - Олена Зеленська
У польських школах навчається понад 200 тисяч українських дітей, також народились понад 2500 українських немовлят
Про це повідомила дружина президента України Олена Зеленська на своїй сторінці у facebook.
Вона повідомила, що Польща прийняла найбільше українських біженців - понад 3 млн, та надала їм права на медицину та освіту. За її словами, Польща також прийняла на лікування сотні українських дітей з онкологією в межах спільних "рейсів життя" зі Львова.
"Усе це ми обговорили сьогодні з пані Агатою Корнгаузер-Дудою, першою леді Польщі, під час відеоспілкування. Вона каже, що пишається співвітчизниками, які "відкрили свої серця та домівки для сестер і братів"» з України. Сама ж не тільки допомагає українцям у Польщі (президентське подружжя навіть віддало нашим громадянам під оселі три свої резиденції!), а й відвідала Україну – Чернівці та Кам’янець-Подільський", - написала вона.
Перша леді також запропонувала своїй колезі з Польщі взяти під патронат ініціативу "Книги без кордонів" на території Польщі. В межах цієї програми українських дітей-біженців забезпечують книгами рідною мовою.
"Наші видавці надають макети, а іноземні їх друкують. Дуже рада, що вона погодилася! Пані Агата – з літературної родини й сама філологиня, тож під її керівництвом усе вийде якнайкраще", - написала Зеленська.
- У п'яти країнах Європи для вимушено переселених дітей з України надрукували 25 716 книг.
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