В Європарламенті обговорюють запровадження санкцій щодо діамантів з РФ

Про це повідомила з Європарламенту кореспондентка телеканалу “Еспресо” Тетяна Висоцька.

"Немає такого відчуття, що тиск на Росію хочуть послаблювати. Навпаки, зараз дуже активно обговорюється питання, що в наступний пакет санкцій можуть бути внесені російські діаманти", - повідомила Тетяна Висоцька.

"Торгівля діамантами - дуже велика частина доходів Путіна, що продовжує існувати на території ЄС включно. Були застереження, що таким чином постраждає, наприклад, Бельгія, бо її місто Антверпен є одним із центрів торгівлі діамантами. Там також присутні російські дилери. Але зараз чаша вагів схиляється до того, що російські діаманти таки будуть обмежувати, це позитивна новина", - додала кореспондентка телеканалу “Еспресо”.