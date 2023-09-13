В Європарламенті обговорюють запровадження санкцій щодо діамантів з РФ
В наступний пакет санкцій від ЄС можуть бути внесені російські діаманти
Про це повідомила з Європарламенту кореспондентка телеканалу “Еспресо” Тетяна Висоцька.
"Немає такого відчуття, що тиск на Росію хочуть послаблювати. Навпаки, зараз дуже активно обговорюється питання, що в наступний пакет санкцій можуть бути внесені російські діаманти", - повідомила Тетяна Висоцька.
"Торгівля діамантами - дуже велика частина доходів Путіна, що продовжує існувати на території ЄС включно. Були застереження, що таким чином постраждає, наприклад, Бельгія, бо її місто Антверпен є одним із центрів торгівлі діамантами. Там також присутні російські дилери. Але зараз чаша вагів схиляється до того, що російські діаманти таки будуть обмежувати, це позитивна новина", - додала кореспондентка телеканалу “Еспресо”.
-
19 лютого повідомлялось, що ЄС і G7 готуються запровадити санкції проти російських діамантів.
-
7 березня посадовці США і ЄС провели зустріч з керівниками компаній галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти алмазної індустрії РФ.
-
27 квітня Палата представників Бельгії ухвалила резолюцію, яка виступає за заборону на імпорт російських алмазів до Європейського союзу.
-
10 травня Бельгія запропонувала створити систему відстеження руху російських алмазів і заявила, що готова додати їх до пакету санкцій порти РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.25
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе