Про це інформує Bloomberg.

"Європейські ціни на електроенергію підскочили до нового рекорду, оскільки природний газ продовжив зростання, поглибивши енергетичну кризу, яка загрожує занурити регіон у рецесію", – пише агентство.

У Німеччині тарифи на електроенергію на наступний рік зросли на 3% – до €474 за МВт-год. Це майже в шість разів більше, ніж минулого року, а за останні два місяці ціна подвоїлася.

У відомстві наголошують, на ринку є побоювання щодо нестачі газу в Європі, що не дасть змоги достатньо виробити електричної енергії цієї зими. Крім того, атомні потужності Франції низькі, що скорочує можливість експорту в найближчі місяці.

"Зростання цін на енергоносії впливає на рахунки для домогосподарств і витрати на все: від виробництва їжі до нагрівання скла. Енергокриза спричиняє інфляцію по всій Європі, підштовхуючи зростання споживчих цін до двозначних цифр", – йдеться в повідомленні.

За місяць у Британії гуртова ціна електроенергії зросла майже в сім разів - до приблизно £591, це $713 за мегават-годину.

Нині вартість енергопостачання у Європі тисне на споживачів та промисловість, повідомляють в агенції. Політики розглядають подальші заходи, аби полегшити удар та вплив на економіку від витрат, що зростають.

11 серпня ціна електроенергії в Німеччині з постачання наступного року коштувала €452,50.

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