В Європі ціна на електроенергію зросла вдвічі за два місяці
В Європі вартість електрики за два місяці збільшилася вдвічі внаслідок поглиблення кризи
Про це інформує Bloomberg.
"Європейські ціни на електроенергію підскочили до нового рекорду, оскільки природний газ продовжив зростання, поглибивши енергетичну кризу, яка загрожує занурити регіон у рецесію", – пише агентство.
У Німеччині тарифи на електроенергію на наступний рік зросли на 3% – до €474 за МВт-год. Це майже в шість разів більше, ніж минулого року, а за останні два місяці ціна подвоїлася.
У відомстві наголошують, на ринку є побоювання щодо нестачі газу в Європі, що не дасть змоги достатньо виробити електричної енергії цієї зими. Крім того, атомні потужності Франції низькі, що скорочує можливість експорту в найближчі місяці.
"Зростання цін на енергоносії впливає на рахунки для домогосподарств і витрати на все: від виробництва їжі до нагрівання скла. Енергокриза спричиняє інфляцію по всій Європі, підштовхуючи зростання споживчих цін до двозначних цифр", – йдеться в повідомленні.
За місяць у Британії гуртова ціна електроенергії зросла майже в сім разів - до приблизно £591, це $713 за мегават-годину.
Нині вартість енергопостачання у Європі тисне на споживачів та промисловість, повідомляють в агенції. Політики розглядають подальші заходи, аби полегшити удар та вплив на економіку від витрат, що зростають.
- 11 серпня ціна електроенергії в Німеччині з постачання наступного року коштувала €452,50.
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