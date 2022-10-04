Про це повідомляє фінська держтелерадіокомпанія Yle.

Погруддя Леніна створив естонський скульптор Матті Варіка. Скульптуру передадуть до музею Кюмеенлаксо на зберігання.

Голова відділу міського планування Маркку Ханнонен зазначив, що переміщення пам'ятника - складна технічна операція: погруддя підіймали на вантажівку за допомогою підіймача.

Цей пам'ятник подарувало місто-побратим Таллінн у 1979 році. Yle наголошує, що в місті Котка досі залишаються присвячені радянському вождю пам'ятні дошки та барельєфи.

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