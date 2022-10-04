У Фінляндії демонтували останній пам'ятник Леніну
З центру фінського міста Котка прибрали останній у країні великий пам'ятник Володимиру Леніну
Про це повідомляє фінська держтелерадіокомпанія Yle.
Погруддя Леніна створив естонський скульптор Матті Варіка. Скульптуру передадуть до музею Кюмеенлаксо на зберігання.
Голова відділу міського планування Маркку Ханнонен зазначив, що переміщення пам'ятника - складна технічна операція: погруддя підіймали на вантажівку за допомогою підіймача.
Цей пам'ятник подарувало місто-побратим Таллінн у 1979 році. Yle наголошує, що в місті Котка досі залишаються присвячені радянському вождю пам'ятні дошки та барельєфи.
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти відновили пам'ятники Леніну в Генічеську, під Маріуполем і в Новій Каховці.
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