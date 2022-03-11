В головах європейських політиків нарешті з’явилась ідея, що Україна буде членом Європейського Союзу, – Клімкін

"Питання статусу кандидата розглядатимуть найближчим часом, після завершення активних бойових дій", – сказав Клімкін в етері Espreso.TV.



Дипломат додав: "Захід та ЄС нарешті прокинулись. В головах європейських політиків нарешті з’явилась ідея, що Україна буде членом Європейського Союзу. Мені не подобається вся їхня обережність у висловлюваннях щодо цього, а окрім того, обережність у діях з Росією. Я постійно наголошую європейським політикам: якби ці рішення були прийняті раніше, то ситуація в Україні була б зовсім інша".



Читайте також: Будьте обережні з меседжами "ми вже перемогли, ворог знешкоджений", попереду ще серйозні битви, – радник міністра МВС



Додамо, що сьогодні, 11 березня відбулась історична для України ніч у Версалі: лідери країн ЄС схвалили декларацію, що каже так євроінтеграції України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb