В головах європейських політиків нарешті з’явилась ідея, що Україна буде членом Європейського Союзу, – Клімкін
Дипломат Павло Клімкін зауважив, що рішення ЄС щодо євроінтеграції України в перекладі з дипломатичної на українську звучить так: Україна буде членом Європейського Союзу і буде належати до європейської родини.
"Питання статусу кандидата розглядатимуть найближчим часом, після завершення активних бойових дій", – сказав Клімкін в етері Espreso.TV.
Дипломат додав: "Захід та ЄС нарешті прокинулись. В головах європейських політиків нарешті з’явилась ідея, що Україна буде членом Європейського Союзу. Мені не подобається вся їхня обережність у висловлюваннях щодо цього, а окрім того, обережність у діях з Росією. Я постійно наголошую європейським політикам: якби ці рішення були прийняті раніше, то ситуація в Україні була б зовсім інша".
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Додамо, що сьогодні, 11 березня відбулась історична для України ніч у Версалі: лідери країн ЄС схвалили декларацію, що каже так євроінтеграції України
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