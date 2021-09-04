В ICAO оприлюднять результати розслідування примусової посадки літака з журналістом Протасевичем у Мінську

Про це повідомляє DW.

Міжнародна організація цивільної авіації представить доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича у листопаді.

Експерти організації приїжджали до Мінська для розслідування інциденту, після якого польоти над білоруською територією припинили більшість світових перевізників. Брюссель запровадив заборону для білоруських авіакомпаній на польоти в повітряному просторі ЄС.

23 травня літак авіакомпанії Ryanair летів з Афін до Вільнюса. Лайнер здійснив екстрену посадку в мінському аеропорту після повідомлення про мінування літака. Воно виявилося неправдивим. Керівництво Ryanair пізніше повідомило, що мінські диспетчери обманом не дали приземлитися літаку в країнах Балтії або Польщі.

На літака борту були Роман Протасевич та його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після того, як літак приземлився в аеропорту, їх затримали.

За іншими даними, влада Білорусі змусила літак сісти в Мінську, погрожуючи йому винищувачем, а операція була санкціонована особисто самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Міжнародна організація цивільної авіації – спеціалізована установа ООН. Організація спостерігає за безпекою польотів і стежить за безпекою роботи міжнародних аеропортів та їхніх служб.