В ICAO оприлюднять результати розслідування примусової посадки літака з журналістом Протасевичем у Мінську
Міжнародна організація цивільної авіації оприлюднить результати розслідування примусової посадки літака з журналістом Романом Протасевичем у Мінську
Про це повідомляє DW.
Міжнародна організація цивільної авіації представить доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича у листопаді.
Експерти організації приїжджали до Мінська для розслідування інциденту, після якого польоти над білоруською територією припинили більшість світових перевізників. Брюссель запровадив заборону для білоруських авіакомпаній на польоти в повітряному просторі ЄС.
23 травня літак авіакомпанії Ryanair летів з Афін до Вільнюса. Лайнер здійснив екстрену посадку в мінському аеропорту після повідомлення про мінування літака. Воно виявилося неправдивим. Керівництво Ryanair пізніше повідомило, що мінські диспетчери обманом не дали приземлитися літаку в країнах Балтії або Польщі.
На літака борту були Роман Протасевич та його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після того, як літак приземлився в аеропорту, їх затримали.
За іншими даними, влада Білорусі змусила літак сісти в Мінську, погрожуючи йому винищувачем, а операція була санкціонована особисто самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.
Міжнародна організація цивільної авіації – спеціалізована установа ООН. Організація спостерігає за безпекою польотів і стежить за безпекою роботи міжнародних аеропортів та їхніх служб.
- Нагадаємо, 23 травня у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту.
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