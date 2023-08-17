Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ В Індії кількість загиблих через великі зливи зросла до 71

В Індії кількість загиблих через великі зливи зросла до 71

17 серпня, 2023 четвер
07:18
Світ Індія повінь

Внаслідок значних опадів у протягом останніх трьох днів кількість жертв у штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії збільшилась до 71

Про це пише Сіньхуа.

Як зазначив головний секретар Управління з ліквідації наслідків стихійних лих штату Хімачал-Прадеш Онкар Чанд Шарма, роботи з надання допомоги та порятунку все ще тривають, а кількість загиблих і оцінка загального збитку може зрости найближчими днями.

"Протягом 13, 14 і 15 серпня було завдано більше руйнувань, ніж за липень. Кількість загиблих становить 71 особа, і є втрата майна. Оцінка може зрости, оскільки зараз люди залучені до рятувальних робіт і надання допомоги, і для детальної оцінки буде потрібен час", - повідомив чиновник, додавши, що 2500 людей були евакуйовані в безпечні місця.

  • На початку липня аномальні дощі пройшли також і в Китаї. У провінції Хунань через негоду постраждали понад 50 тисяч людей та майже 7 тисяч з них були переміщені до безпечних місць.
  • 7 липня науковці зафіксували у Києві рекордну добову кількість опадів у столиці з 1978 року. Напередодні 6 липня науковці виділили незвичне явище. На правому березі Києва перед заходом сонця та грозою, у хмарах, на декілька хвилин з’явилась веселка.
  • 10 липня метеорологічне агентство Японії оголосило найвищий рівень тривоги через потужні зливи у південно-західних регіонах країни. Через зсуви та повені у префектурі Фукуока загинула жінка.
  • У той же день у столиці Індії Нью-Делі зафіксували рекордний за кількістю опадів день вперше за останні 40 років. Зливи спричинили повені та зсуви ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше 22 людини. 
  • 12 липня повідомлялося, що на півночі Індії через сильні зливи, які спричинили повені та зсуви ґрунту, загинула щонайменше 41 людина, ще понад дві тисячі людей евакуювали.
  • 15 серпня головний міністр штату Сухвіндер Сінгх Сукху повідомив, що кількість загиблих у північному горбистому штаті Хімачал-Прадеш, що постраждав від дощів, зросла до 50 людей.
Індія
негода
повінь
Прогноз погоди
Читайте також:
Шойґу і Герасімов
15 серпня, 2023 вiвторок
Шойгу назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні
На фото: колаборант
16 серпня, 2023 середа
Контррозвідка на Київщині затримала "крота", який намагався вступити до ДШВ для збору розвідданих
обстріл, ППО
16 серпня, 2023 середа
Сили ППО вночі знищили 13 безпілотників
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
17 серпня
07:27
Бойовики Нігерія
Унаслідок теракту в Нігері загинули 17 військових
07:05
Оновлено
У Львові невідомий побив трансгендерну військову. Омбудсмен відреагував
07:00
Анонс
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
"Динамо" - "Аріс": де та коли дивитись вирішальний матч киян у єврокубках
07:00
OPINION
зерно, пшениця
Ембарго на експорт українського зерна до ЄС не можна продовжувати. Немає ні правових підстав, ні жодних аргументів
06:55
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Цієї осені чи зими Україна не отримає винищувачі F-16, - Ігнат
06:45
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
В одному з сіл на окупованому Запоріжжі росіяни облаштували на території цивільного будинку польовий шпиталь, - Генштаб
06:19
Україна - Євросоюз
Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
06:07
Зі звільненого Урожайного вивезли останніх цивільних
05:59
Білий дім
У Білому домі заперечили дискусії про територіальні поступки РФ в обмін на членство України у НАТО
05:46
Олексій Арестович
"Цікаво, що буде": на Арестовича подали заяву в СБУ через висловлювання, що українці "розлюднили окупантів" 
05:36
шахраї, інтернет-злодії
У Данії росіянин намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд - його засудили
05:08
канабіс
Уряд Німеччини підтримав легалізацію канабісу. Слово за парламентом
04:40
Євген Пригожин "Вагнер"
Міноборони РФ змушує низку країн Африки відмовитися від співпраці з ПВК Вагнера, - ISW
04:12
ДСНС, Словенія, повінь
Порятунок від повені: українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла ріки
03:44
Картка єВідновлення
Ще три банки доєдналися до держпрограми єВідновлення
03:16
Герман Галущенко
Україна не буде продовжувати контракт з РФ на транзит газу в ЄС
02:48
наркотики
У Москві суд виправдав обвинувачених у контрабанді понад 470 кілограмів кокаїну
02:20
КНДР
США ввели санкції проти компаній, що сприяють торгівлі зброєю між Росією і КНДР
01:52
Укртатнафта
Уряд передав Укрнафті арештовані активи російської Татнафти, зокрема близько 100 АЗС
01:24
G20
"Разом з партнерами працюємо, щоб бути серед запрошених на саміт G20", - МЗС України
01:24
Поліція Києва
У Києві дві 12-річні дівчинки загинули, впавши з 15-го поверху
00:55
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
США відправляє до Нігеру нового посла: вона очолить зусилля задля припинення держперевороту
00:16
Суперкубок УЄФА
Суперкубок УЄФА: "Манчестер Сіті" здолав "Севілью" у серії пенальті
2023, середа
16 серпня
23:59
прапор Росії
Проєкт "Хочу жити" оголосив програму допомоги російським політв'язням
23:48
Луцьк
Удар РФ по шведському заводу SKF у Луцьку: окупанти назвали підприємство військовим об'єктом
22:50
Болгарія
Болгарія приєднується до декларації G7 щодо безпекових гарантій Україні
22:33
Оновлено
свічка_скорбота
На фронті загинув брат футболіста "Динамо" 
21:59
Геннадій Лопирьов
Сидів за зброю та хабарі: у РФ повідомили про смерть ще одного генерала
21:49
Ексклюзив
Володимир Огризко
На Заході хочуть перемоги України, але не підтримують поразку Росії, - дипломат Огризко
21:43
фейк, фейки
Росія запустила фейк, нібито бійці ЗСУ пограбували та спалили аптеку в Часовому Яру
21:43
Володимир Зеленський
Зеленський: у кожній бойовій бригаді питають насамперед про дрони, РЕБ і ППО
21:05
Ексклюзив
Роман Костенко
Російські війська проводять стратегічну оборонну операцію з елементами наступу: деталі від полковника СБУ
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Швидкої перемоги України у цій війні не буде. Колонка Сергія Згурця
20:40
Окупанти на Донеччині "засудили" полонених азовців Авраменка та Романюка до 24 років ув'язнення
20:08
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко розкритикував гру "Динамо" перед другим матчем проти "Аріса" у Лізі конференцій
20:07
G20
Очільник МЗС Індії підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20
20:06
OPINION
Юрій Богданов
Нам не пощастило жити всередині історії
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 539-го дня війни: звільнення Урожайного на Донеччині та ліквідація "партії окупантів" за допомогою підпілля 
19:55
Оновлено
Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув 18-річний хлопець, поранено 2-річну дівчинку
19:45
окупанти крим
Генштаб: окупанти заборонили переміщення мирних жителів між Голою Пристанню та Кінбурнською косою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV