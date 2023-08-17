В Індії кількість загиблих через великі зливи зросла до 71
Внаслідок значних опадів у протягом останніх трьох днів кількість жертв у штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії збільшилась до 71
Про це пише Сіньхуа.
Як зазначив головний секретар Управління з ліквідації наслідків стихійних лих штату Хімачал-Прадеш Онкар Чанд Шарма, роботи з надання допомоги та порятунку все ще тривають, а кількість загиблих і оцінка загального збитку може зрости найближчими днями.
"Протягом 13, 14 і 15 серпня було завдано більше руйнувань, ніж за липень. Кількість загиблих становить 71 особа, і є втрата майна. Оцінка може зрости, оскільки зараз люди залучені до рятувальних робіт і надання допомоги, і для детальної оцінки буде потрібен час", - повідомив чиновник, додавши, що 2500 людей були евакуйовані в безпечні місця.
- На початку липня аномальні дощі пройшли також і в Китаї. У провінції Хунань через негоду постраждали понад 50 тисяч людей та майже 7 тисяч з них були переміщені до безпечних місць.
- 7 липня науковці зафіксували у Києві рекордну добову кількість опадів у столиці з 1978 року. Напередодні 6 липня науковці виділили незвичне явище. На правому березі Києва перед заходом сонця та грозою, у хмарах, на декілька хвилин з’явилась веселка.
- 10 липня метеорологічне агентство Японії оголосило найвищий рівень тривоги через потужні зливи у південно-західних регіонах країни. Через зсуви та повені у префектурі Фукуока загинула жінка.
- У той же день у столиці Індії Нью-Делі зафіксували рекордний за кількістю опадів день вперше за останні 40 років. Зливи спричинили повені та зсуви ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше 22 людини.
- 12 липня повідомлялося, що на півночі Індії через сильні зливи, які спричинили повені та зсуви ґрунту, загинула щонайменше 41 людина, ще понад дві тисячі людей евакуювали.
- 15 серпня головний міністр штату Сухвіндер Сінгх Сукху повідомив, що кількість загиблих у північному горбистому штаті Хімачал-Прадеш, що постраждав від дощів, зросла до 50 людей.
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