В Індії кількість загиблих через великі зливи зросла до 71

Про це пише Сіньхуа.

Як зазначив головний секретар Управління з ліквідації наслідків стихійних лих штату Хімачал-Прадеш Онкар Чанд Шарма, роботи з надання допомоги та порятунку все ще тривають, а кількість загиблих і оцінка загального збитку може зрости найближчими днями.

"Протягом 13, 14 і 15 серпня було завдано більше руйнувань, ніж за липень. Кількість загиблих становить 71 особа, і є втрата майна. Оцінка може зрости, оскільки зараз люди залучені до рятувальних робіт і надання допомоги, і для детальної оцінки буде потрібен час", - повідомив чиновник, додавши, що 2500 людей були евакуйовані в безпечні місця.