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Внаслідок злив у індійському штаті Хімачал-Прадеш загинуло 50 людей

15 серпня, 2023 вiвторок
07:22
Світ

Головний міністр штату Сухвіндер Сінгх Сукху повідомив, що кількість загиблих у північному горбистому штаті Хімачал-Прадеш, що постраждав від дощів, зросла до 50 людей

Про це повідомило видання Сіньхуа.

Він зазначив, що кілька людей все ще залишаються заблокованими в постраждалих від дощу районах, і що кількість жертв може зрости ще більше.

Також повідомляється, що уряд штату розпорядився закрити всі школи, коледжі та інші навчальні заклади у зв'язку з прогнозом погоди про безперервні дощі в декількох частинах штату.

Метеорологічний департамент Індії (IMD) повідомив, що помірні та сильні дощі, ймовірно, продовжаться в штаті. За даними Центру з надзвичайних ситуацій штату, в штаті перекрито 752 дороги.

  • На початку липня аномальні дощі пройшли також і в Китаї. У провінції Хунань через негоду постраждали понад 50 тисяч людей та майже 7 тисяч з них були переміщені до безпечних місць.
  • 7 липня науковці зафіксували у Києві рекордну добову кількість опадів у столиці з 1978 року. Напередодні 6 липня науковці виділили незвичне явище. На правому березі Києва перед заходом сонця та грозою, у хмарах, на декілька хвилин з’явилась веселка.
  • 10 липня метеорологічне агентство Японії оголосило найвищий рівень тривоги через потужні зливи у південно-західних регіонах країни. Через зсуви та повені у префектурі Фукуока загинула жінка.
  • У той же день у столиці Індії Нью-Делі зафіксували рекордний за кількістю опадів день вперше за останні 40 років. Зливи спричинили повені та зсуви ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше 22 людини. 
  • 12 липня повідомлялося, що на півночі Індії через сильні зливи, які спричинили повені та зсуви ґрунту, загинула щонайменше 41 людина, ще понад дві тисячі людей евакуювали.
Суспільство
екологія
Індія
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