Внаслідок злив у індійському штаті Хімачал-Прадеш загинуло 50 людей

Про це повідомило видання Сіньхуа.

Він зазначив, що кілька людей все ще залишаються заблокованими в постраждалих від дощу районах, і що кількість жертв може зрости ще більше.

Також повідомляється, що уряд штату розпорядився закрити всі школи, коледжі та інші навчальні заклади у зв'язку з прогнозом погоди про безперервні дощі в декількох частинах штату.

Метеорологічний департамент Індії (IMD) повідомив, що помірні та сильні дощі, ймовірно, продовжаться в штаті. За даними Центру з надзвичайних ситуацій штату, в штаті перекрито 752 дороги.