В Індії компанії дають працівникам вихідний, щоб подивитися новий фільм
У Південній Індії випустили настільки великий кінофільм, що компанії дають робітникам вихідний день для того, щоб ті могли подивитися його
Про це пише CNN.
Зазначається, що цей фільм є першим за два роки, в якому знявся актор, який користується статусом "напівбога" серед своїх шанувальників. Повідомляється, що очікування було настільки великим, що деякі компанії дали своїм співробітникам вихідний день, щоб переглянути його.
Керальська освітня компанія Redbooks Abroad подарувала своїм співробітникам безкоштовні квитки на перший сеанс, зазначивши в записці, що це був "день, щоб розслабитися, порадіти та зануритися в магію кінотеатру".
"Ми сподіваємося, що цей вихідний і перегляд фільму принесуть усім вам радість, відпочинок і відновлення сил. Давайте цінувати цей момент і створювати спогади разом", - йдеться у повідомленні.
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