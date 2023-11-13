В Індії помер боллівудський актор Чандра Мохан, який зіграв у 900 фільмах
У суботу, 11 листопада, в Індії від серцевого нападу помер 80-річний актор Боллівуду Чандра Мохан. За своє життя він упродовж п'ятдесяти років зіграв близько 900 ролей
Про це інформує The Times of India.
За їхніми даними, вранці Мохан знепритомнів у своєму будинку та був доставлений у приватну лікарню, де констатували його смерть. Джерела в лікарні повідомили, що він помер від зупинки серця.
Зазначається, що індійський актор деякий час страждав на захворювання серця і нирок.
Прощання із зіркою Боллівуду відбудеться у понеділок, 13 листопада.
Справжнє ім'я актора - Маллампаллі Чандрасекхар Рао. Він народився 23 травня 1945 року в селі Памідімуккала. Освіту здобув у сільськогосподарському коледжі. Тісно своє життя з кінематографом актор пов'язав із 1960-х років.
Точна причина смерті Мохана поки що не називається.
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