В Індії помер боллівудський актор Чандра Мохан, який зіграв у 900 фільмах

Про це інформує The Times of India.

За їхніми даними, вранці Мохан знепритомнів у своєму будинку та був доставлений у приватну лікарню, де констатували його смерть. Джерела в лікарні повідомили, що він помер від зупинки серця.

Зазначається, що індійський актор деякий час страждав на захворювання серця і нирок.

Прощання із зіркою Боллівуду відбудеться у понеділок, 13 листопада.

Справжнє ім'я актора - Маллампаллі Чандрасекхар Рао. Він народився 23 травня 1945 року в селі Памідімуккала. Освіту здобув у сільськогосподарському коледжі. Тісно своє життя з кінематографом актор пов'язав із 1960-х років.

Точна причина смерті Мохана поки що не називається.