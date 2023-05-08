В Індії винищувач врізався в будинок: троє людей загинули
Винищувач військово-повітряних сил Індії впав на дах будинку в селі у північному штаті Раджастхан, унаслідок чого загинули троє людей
Про це інформує Reuters із посиланням на заяву ВПС Індії.
"Одномісний МіГ-21 розбився після того, як пілот стикнувся з аварійною ситуацією на борту і катапультувався", - ідеться в заяві.
Зазначають, що пілот успішно катапультувався, хоч і отримав незначні травми.
Уламки винищувача впали на будинок у Бахлол-Нагар у районі Ханумангарх, що в північному штаті Раджастхан. Унаслідок аварії загинуло троє людей.
Агентство пише, що Індія до 2025 року планує припинити роботу всього парку винищувачів радянських часів. МіГ-21 був ключовим винищувачем країни з моменту його появи у 1963 році, однак останніми роками він часто потрапляв в авіакатастрофи. Індійські ЗМІ охрестили його "летючою труною".
- 8 травня двопалубний туристичний човен перекинувся в штаті Керала на півдні Індії, унаслідок чого потонула щонайменше 21 людина.
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