Про це інформує Reuters із посиланням на заяву ВПС Індії.

"Одномісний МіГ-21 розбився після того, як пілот стикнувся з аварійною ситуацією на борту і катапультувався", - ідеться в заяві.

Зазначають, що пілот успішно катапультувався, хоч і отримав незначні травми.

Уламки винищувача впали на будинок у Бахлол-Нагар у районі Ханумангарх, що в північному штаті Раджастхан. Унаслідок аварії загинуло троє людей.

Агентство пише, що Індія до 2025 року планує припинити роботу всього парку винищувачів радянських часів. МіГ-21 був ключовим винищувачем країни з моменту його появи у 1963 році, однак останніми роками він часто потрапляв в авіакатастрофи. Індійські ЗМІ охрестили його "летючою труною".