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Внаслідок перекидання туристичного човна в Індії загинула щонайменше 21 людина

8 травня, 2023 понедiлок
06:57
Світ човен для рятувальних операцій

Щонайменше 21 людина потонула після того, як двопалубний туристичний човен перекинувся в штаті Керала на півдні Індії, повідомляє місцева влада

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву владу та поліцію.

Попередньо, човен, який перевозив близько 40 пасажирів, перекинувся біля прибережного міста Танур, оскільки він був переповнений. Про це повідомив Абдул Назар, молодший суперінтендант поліції району Малаппурам.

За його словами, близько 10 пасажирів перебувають в різних лікарнях. Ще щонайменше 21 людина загинули.

Міністр рибальства та розвитку гавані штату Керала Абдурахіман розповів, що кількість загиблих, ймовірно, зросте, оскільки човен застряг у каламутній воді і його витягли, щоб врятувати тих, хто опинився всередині.

За його словами, більшість жертв були дітьми, які перебували на шкільних канікулах.

Чотири людини були доставлені в лікарню в критичному стані. Ті, хто вижив, повідомили місцевим ЗМІ, що на багатьох пасажирах не було рятувальних жилетів.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про компенсацію сім'ям жертв.

Індія
туризм
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