В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,7
В п'ятницю, 4 лютого біля узбережжя острова Ява в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,7
Про це повідомляє Reuters.
Про матеріальні збитки або постраждалих не повідомляється.
- Нагадаємо, що 28 січня у турецькій Анталії стався землетрус магнітудою 4,3.
- А 21 січня у Кривому Розі зареєстрували землетрус магнітудою 3,3.
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2022, п'ятниця
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