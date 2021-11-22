В Ірані розпочалися слухання у справі про збиття літака МАУ
21 листопада в Іранському військовому суді розпочалися слухання у справі про збиття у 2020 році українського пасажирського літака
Про це пише Associated Press.
На судовому засіданні щодо збиття літака МАУ були присутні десятеро військових, підозрюваних у збитті літака, а також сім'ї загиблих і їхні юристи, які представляють 103 офіційних позивачів у цій справі.
Це судове слухання стало першим з моменту відкриття справи. Суд вислухав заяви родин загиблих у авіакатастрофі. Імен підозрюваних не розкривають.
За інформацією ЗМІ засідання триватиме ще цього тижня.
У квітні прокурор повідомляв, що підозрюваними в цій справі також є десят іранських чиновників. Це відбулося за місяць після того, як міжнародна спільнота розкритикувала Іран за фінальний звіт, у якому визнано людський фактор і не названо жодного винного у авіакатастрофі.
Довідка: авіакатастрофа трапилася 8 січня 2020 року. Літак Boeing 737-800 належав авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Загинули всі 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України. 11 січня президент Ірану Хасан Рухані заявив, що літак було випадково збито ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції.
- Нагадаємо, 7 червня 2021 року Іран заявив про початок виплат компенсацій сім'ям загиблих.
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