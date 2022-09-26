В Іркутській області РФ чоловік вчинив стрілянину у військкоматі: є поранені, його затримали
В місті Усть-Ілімськ в Іркутській області Росії чоловік вчинив стрілянину в військкоматі, внаслідок якої було поранено військкома
Про це повідомляють губернатор Іркутської області, російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали.
За їхніми даними, вогонь відкрив 25-річний Руслан Зінін, його затримали та відкрили кримінальну справу про "зазіхання на життя правоохоронця та незаконне зберігання зброї".
Тг-канал Tayga.info пише, що серед поранених начальник призовної комісії. А в пресслужбі поліції Іркутської області поки не коментують подію і кажуть: "Збираємо інформацію".
За даними Mash, у військкома Олександра Єлісєєва вистрілили 6 разів і він перебуває у реанімації у важкому стані.
Своєю чергою губернатор Іркутської області заявляє, що військком в тяжкому стані та зараз знаходиться в реанімації. Також він оголосив, що посилить заходи безпеки в регіоні, пише "Риа Новости".
"Зловмисника, який відкрив стрілянину у військкоматі іркутського Усть-Ілімська, затримано", - сказав він.
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