Про це повідомляють губернатор Іркутської області, російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали.

За їхніми даними, вогонь відкрив 25-річний Руслан Зінін, його затримали та відкрили кримінальну справу про "зазіхання на життя правоохоронця та незаконне зберігання зброї".

Тг-канал Tayga.info пише, що серед поранених начальник призовної комісії. А в пресслужбі поліції Іркутської області поки не коментують подію і кажуть: "Збираємо інформацію".

За даними Mash, у військкома Олександра Єлісєєва вистрілили 6 разів і він перебуває у реанімації у важкому стані.

Своєю чергою губернатор Іркутської області заявляє, що військком в тяжкому стані та зараз знаходиться в реанімації. Також він оголосив, що посилить заходи безпеки в регіоні, пише "Риа Новости".

"Зловмисника, який відкрив стрілянину у військкоматі іркутського Усть-Ілімська, затримано", - сказав він.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

25 вересня в Дагестані розпочалися протести проти мобілізації. Мітингарі готували коктейлі Молотова, палили покришки та портрети Путіна.

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