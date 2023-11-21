В Ірпені відкрили новий міст замість підірваного, яким під час окупації евакуювалися люди

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Відкриття, без перебільшень, історичне. І хоч було холодно, важко та страшно — цей міст назавжди залишиться в історії Ірпеня "Дорогою життя"", – написав він.

Мер міста зазначив, що під час тимчасової окупації міст через Ірпінь урятував 40 тис. людей.

"Сьогодні ж поряд зі зруйнованими конструкціями, які залишаться меморіалом, працює абсолютно новий міст", - додав Маркушин.

За його словами, новий міст має розвантажити Романівку на в’їзд та виїзд у години пік.