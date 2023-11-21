В Ірпені відкрили новий міст замість підірваного, яким під час окупації евакуювалися люди
Відкрито новий міст через річку Ірпінь у Романівці. Цим шляхопроводом українці тікали з тимчасової окупації в напрямку Києва, під час бойових дій його підірвали
Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
"Відкриття, без перебільшень, історичне. І хоч було холодно, важко та страшно — цей міст назавжди залишиться в історії Ірпеня "Дорогою життя"", – написав він.
Мер міста зазначив, що під час тимчасової окупації міст через Ірпінь урятував 40 тис. людей.
"Сьогодні ж поряд зі зруйнованими конструкціями, які залишаться меморіалом, працює абсолютно новий міст", - додав Маркушин.
За його словами, новий міст має розвантажити Романівку на в’їзд та виїзд у години пік.
- У листопаді 2022 року було відновлено міст через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп у селі Стоянка, який було зруйновано в перші дні повномасштабної війни, щоби завадити окупантам узяти столицю.
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