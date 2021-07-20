В Іспанії добудували найвищий житловий хмарочос в ЄС

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.



Його будували 17 років. Споруда (187 метрів) є найвищим житловим будинком в країнах ЄС.



Його вежі-близнюки мають найшвидший підйомник в Іспанії, який піднімається зі швидкістю 4,2 м\с та може досягти останнього поверху за 52 секунди.

Хмарочос має 47 поверхів, дві вежі пов’язані зверху ромбоподібною конструкцією, в якій ціна пентхаусу становить близько 2 млн євро. На іншому поверсі будівлі ціни починаються від 257 тис.

