В Іспанії добудували найвищий житловий хмарочос в ЄС
В іспанському місті Бенідорм завершили будівництво хмарочоса Intempo, який вважається найвищою житловою будівлею у Євросоюзі
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.
Його будували 17 років. Споруда (187 метрів) є найвищим житловим будинком в країнах ЄС.
Його вежі-близнюки мають найшвидший підйомник в Іспанії, який піднімається зі швидкістю 4,2 м\с та може досягти останнього поверху за 52 секунди.
Хмарочос має 47 поверхів, дві вежі пов’язані зверху ромбоподібною конструкцією, в якій ціна пентхаусу становить близько 2 млн євро. На іншому поверсі будівлі ціни починаються від 257 тис.
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