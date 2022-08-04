В Іспанії українським біженцям виплачуватимуть по €400
В Іспанії затвердили отримання фінансової допомоги українцям, які отримали тимчасовий захист у країні та не мають достатніх фінансових можливостей. Виплати становлять 400 євро на кожного дорослого та 100 євро на дитину
Про це пише The Diplomat in Spain.
У заяві Міністерства інтеграції, соціального захисту та міграції пояснили, що для надання допомоги українським сім’ям, які втекли від війни та перебувають у вразливому становищі, уряд перерахує загалом 52,8 мільйона євро.
Ця сума буде використана для фінансування допомоги в розмірі 400 євро на місяць на дорослого, плюс 100 євро на місяць на неповнолітнього, а також витрати на управління. Грошова допомога для українських біженців надаватиметься протягом 6 місяців.
- Станом на 15 липня понад 130 тис. громадян України, які виїхали через російське вторгнення, отримали в Іспанії статус тимчасового захисту.
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