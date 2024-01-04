В ISW назвали мотиви Росії у проведенні обміну полоненими

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 3 січня.

В ISW також зазначають, що бажання запустити нову інформаційну кампанію може бути пов'язане з тим, що за останні кілька тижнів відбулася ціла серія інцидентів, коли російські війська використовували українських полонених солдатів і офіцерів для явних порушень Женевської конвенції про військовополонених, у тому числі використали їх у активних бойових діях як живий щит, стратили та ін.

Саме тому вибір часу для обміну може бути частиною нової інформаційної кампанії.