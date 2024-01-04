В ISW назвали мотиви Росії у проведенні обміну полоненими
Високопоставлені російські чиновники можуть бути зацікавлені у тому, щоб показати Росію як країну, яка дотримується гуманітарних та інших правових принципів
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 3 січня.
В ISW також зазначають, що бажання запустити нову інформаційну кампанію може бути пов'язане з тим, що за останні кілька тижнів відбулася ціла серія інцидентів, коли російські війська використовували українських полонених солдатів і офіцерів для явних порушень Женевської конвенції про військовополонених, у тому числі використали їх у активних бойових діях як живий щит, стратили та ін.
Саме тому вибір часу для обміну може бути частиною нової інформаційної кампанії.
- У середу, 3 січня, Україні вдалось повернути з російського полону 230 воїнів та цивільних. Обмін відбувся із залученням Об'єднаних Арабських Еміратів. Російська сторона заявила, що повернула 248 осіб.
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