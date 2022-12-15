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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією В ISW назвали причину відмови Путіна від щорічного послання до Федеральних зборів

В ISW назвали причину відмови Путіна від щорічного послання до Федеральних зборів

15 грудня, 2022 четвер
07:40
війна з Росією путін путлер

Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому Путін скасував щорічний виступ перед Федеральними зборами. Одна з причин - відсутність позитивного порядку денного

Про це мовиться на сайті Інституту вивчення війни.

Експерти зазначають: президент Росії не впевнений у своїй здатності формувати інфопростір країни через критику його поразок в Україні. Саме про це свідчить рішення Володимира Путіна відкласти послання до Федеральних зборів, яке відбувалося щороку з 1994-го.

"Путін, можливо, не впевнений у своїй здатності виправдати ціну війни для російських внутрішніх і глобальних справ, виступаючи перед російською громадськістю та елітами. Перемога в Україні дозволила б Путіну затушувати російські людські та фінансові втрати, як це було в 2014 році, але Росія не мала жодних значних перемог з моменту окупації Лисичанська на початку липня. Раніше Путін намагався продати анексію частково окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як велику перемогу, що лише викликало подальше невдоволення серед російських еліт і підірвало наративи державної пропаганди", - мовиться у звіті ISW.

  • Нагадаємо, 12 грудня речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін скасував велику підсумкову пресконференцію. 
  • Днем пізніше британська розвідка пояснила, чому Путін відмовився від щорічної пресконференції: російський диктатор скасував виступ із підсумками року, аби зайвий раз не відповідати на запитання про війну РФ проти України.

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Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
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