Про це у щоденному звіті пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що Володимир Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки партнерів. Російський диктатор регулярно вдає нібито Україна відмовляється від поступок. Президент РФ, ймовірно, прагне використати будь-яке припинення вогню та вікно переговорів, щоб дати російським військам час для відновлення, підготовки нових операцій та позбавлення України ініціативи на фронті.

В ISW дійшли висновку, що угода про припинення вогню, яка дасть росіянам можливість відпочити та відновитися взимку, є вкрай малоймовірною.

"Дуже малоймовірно, що російські та українські офіційні особи погодяться на припинення вогню, не кажучи вже про те, що його запровадять протягом кількох місяців. Ймовірно, РФ не матиме можливості зупинити українські зимові контрнаступи та перезавантажитися до весни", - підсумували в ISW.

11 грудня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що мирні переговори не мають бути використані Росією для прикриття підготовки нового наступу.

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