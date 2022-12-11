Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, пише Reuters.

За його словами, поки не має жодних ознак того, що Москва вступить у переговори добросовісно.

"Будь-які переговори мають бути реальними, вони мають бути змістовними і не можуть бути просто фіговим листком для переозброєння росії та подальшого вербування нею солдатів", – сказав Клеверлі.

Він також нагадав, що попри бажання Великої Британії розпочати мирні переговори якомога швидше, лише Україна може встановити параметри таких перемовин.

"Насправді я не бачу жодних сигналів з боку російської сторони, які б переконали мене, що владімір путін готовий добросовісно вступити в такі переговори. Його риторика все ще дуже конфронтаційна", – сказав Клеверлі.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для завершення війни, розв'язаної РФ, Україні не потрібен стіл переговорів

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