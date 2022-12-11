Переговори не можуть бути "фіговим листком" для переозброєння Росії, – глава МЗС Британії
Мирні переговори в Україні не мають бути використані Росією для прикриття підготовки нового наступу
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, пише Reuters.
За його словами, поки не має жодних ознак того, що Москва вступить у переговори добросовісно.
"Будь-які переговори мають бути реальними, вони мають бути змістовними і не можуть бути просто фіговим листком для переозброєння росії та подальшого вербування нею солдатів", – сказав Клеверлі.
Він також нагадав, що попри бажання Великої Британії розпочати мирні переговори якомога швидше, лише Україна може встановити параметри таких перемовин.
"Насправді я не бачу жодних сигналів з боку російської сторони, які б переконали мене, що владімір путін готовий добросовісно вступити в такі переговори. Його риторика все ще дуже конфронтаційна", – сказав Клеверлі.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для завершення війни, розв'язаної РФ, Україні не потрібен стіл переговорів
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