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В ISW пояснили, навіщо Кремль став більше використовувати військкорів

28 грудня, 2022 середа
07:12
війна з Росією путін путлер

Керівництво Росії почало активніше залучати до інформаційного простору російських авторів, які висвітлюють війну. Так Кремль хоче керувати порядком денним

Про це поінформували в Інституті вивчення війни (ISW).

"Кремль все більше залучає обраних військкорів до своїх інформаційних кампаній, ймовірно, намагаючись відновити домінантний наратив в інформаційному просторі", - зазначили аналітики ISW.

Повідомляється, що учасник бойових дій на окупованій Донеччині, російський журналіст, дав майже 20-хвилинне інтерв'ю російському федеральному телеканалу. Там він поширив основні пропагандистські наративи про мобілізацію та підтримку військових дій.

Військкор звинуватив у слабкості мобілізованих чоловіків, які скаржаться на погані умови на передовій, а також висловив сексистське зауваження про те, що жінки роблять емоційні звернення, і закликав їх утриматися від скарг на проблеми своїх чоловіків.

Також він критично висловився щодо росіян, які виїхали з країни в знак протесту проти війни: "цим росіянам бракує поваги до свого суспільства та його інтересів".

"Ці заяви узгоджуються з нещодавнім визнанням президентом Росії Володимиром Путіним та російським міністерством оборони проблем із мобілізацією та забезпеченням підтримки війни, які, ймовірно, мають на меті підготувати російське суспільство до тривалої війни", - вважають експерти Інституту.

Наголошується, що Путін став пропонувати військкорам владні посади, аби це дозволило їм посилити просування кремлівських наративів. Зокрема новий член російської ради з прав людини, журналіст, розповсюдив офіційну заяву ради про відсутність інформації щодо насильницької мобілізації ув'язнених для участі у війні.

"Призначення Путіним військкорів на офіційні посади свідчить про його схвалення крайніх, а часом і геноцидних заяв цих блогерів та журналістів", - резюмували в Інституті вивчення війни.

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Росія
Володимир Путін
Військові новини
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