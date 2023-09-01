В ISW пояснили, що стоїть за заявою терориста Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ

Про це повідомили у звіті від ISW.

Зазначається, що насамперед ексватажок "ДНР" використав таку заяву, щоб повторити свою давню критику російського диктатора Володимира Путіна.

У звіті повідомляється, що теоретична "кампанія" Гіркіна практично не вплине і не повинна розглядатися як пряма політична загроза Кремлю. Він лише розкритикував Путіна за те, що той був неефективним військовим лідером, не зміг змістити невмілих високопосадовців, а також поставив багатих мільярдерів і давніх друзів вище за потреби Росії.

Аналітики додаються, що все це – давня риторична точка зору терориста, тому його слова про президентство не є серйозною заявкою, а швидше спробою привернути увагу до свого тюремного ув'язнення, його давньої критики на адресу Путіна, і спробою сформувати власний політичний рух.

Член очолюваного Гіркіном клубу "Злі патріоти" Кирило Федоров заявив, що його заява стала несподіванкою, а клуб раніше вирішив не допускати участі Стрєлкова або інших членів у майбутньому виборчому циклі після арешту, і не обговорював можливості балотуватися йому на пост президента під час недавньої зустрічі.

Прихильники терориста 30 серпня оголосили про створення "Російського стрєлковського руху" та одноголосно обрали Гіркіна його главою. Це одна з багатьох недавніх політичних заяв, ймовірно, спрямованих на запобігання розколу руху без керівництва Стрєлкова та голос, щоб скріпити рух.

Його заява про президентство викликала обмежену реакцію в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі, яка здебільшого була зосереджена навколо саркастичної підтримки та критики передбачуваної президентської заявки через поточну політичну ситуацію Гіркіна та всієї Росії.

"Попередні заяви про створення політичних рухів із боку соратників Гіркіна не викликали будь-якої суттєвої реакції, і "Злі патріоти", ймовірно, відчайдушно намагаються зберегти актуальність та згуртованість з ув'язненим Гіркіном", – пояснили в ISW.