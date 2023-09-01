В ISW пояснили, що стоїть за заявою терориста Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ
Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який перебуває в ув'язненні, та його соратники могли проводити політичні маневри, спрямовані на об'єднання в послідовну політичну опозиційну групу. Тому він навіть із СІЗО почав заявляти, що має намір балотуватися на пост президента РФ у 2024 році.
Про це повідомили у звіті від ISW.
Зазначається, що насамперед ексватажок "ДНР" використав таку заяву, щоб повторити свою давню критику російського диктатора Володимира Путіна.
У звіті повідомляється, що теоретична "кампанія" Гіркіна практично не вплине і не повинна розглядатися як пряма політична загроза Кремлю. Він лише розкритикував Путіна за те, що той був неефективним військовим лідером, не зміг змістити невмілих високопосадовців, а також поставив багатих мільярдерів і давніх друзів вище за потреби Росії.
Аналітики додаються, що все це – давня риторична точка зору терориста, тому його слова про президентство не є серйозною заявкою, а швидше спробою привернути увагу до свого тюремного ув'язнення, його давньої критики на адресу Путіна, і спробою сформувати власний політичний рух.
Член очолюваного Гіркіном клубу "Злі патріоти" Кирило Федоров заявив, що його заява стала несподіванкою, а клуб раніше вирішив не допускати участі Стрєлкова або інших членів у майбутньому виборчому циклі після арешту, і не обговорював можливості балотуватися йому на пост президента під час недавньої зустрічі.
Прихильники терориста 30 серпня оголосили про створення "Російського стрєлковського руху" та одноголосно обрали Гіркіна його главою. Це одна з багатьох недавніх політичних заяв, ймовірно, спрямованих на запобігання розколу руху без керівництва Стрєлкова та голос, щоб скріпити рух.
Його заява про президентство викликала обмежену реакцію в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі, яка здебільшого була зосереджена навколо саркастичної підтримки та критики передбачуваної президентської заявки через поточну політичну ситуацію Гіркіна та всієї Росії.
"Попередні заяви про створення політичних рухів із боку соратників Гіркіна не викликали будь-якої суттєвої реакції, і "Злі патріоти", ймовірно, відчайдушно намагаються зберегти актуальність та згуртованість з ув'язненим Гіркіном", – пояснили в ISW.
- 31 серпня ексватажок бойовиків так званої армії ДНР Ігор Гіркін (Стрелков) написав звернення про намір висунути свою кандидатуру на виборах президента РФ у 2024 році.
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