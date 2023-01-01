В ISW пояснили, як Путін прагне створити образ ефективного лідера

Про це поінформували в Інституті вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, президент РФ Володимир Путін виступив зі штабу Південного військового округу (ПВО) у межах інформаційної кампанії: він прагне показати себе ефективним лідером воєнного часу, який контролює бойові дії.

Зазначається, що округ знаходиться в Ростові-на-Дону, у відеозверненні російські військові у бойовій формі йшли за президентом Росії. Путін також вручив бойові прапори 1-му армійському корпусу "ДНР" і 2-му армійському корпусу "ЛНР" та відзначив державними нагородами військових РФ, які брали участь у бойових завданнях в Україні.

ISW з посиланням на російські джерела також повідомив, що Путін нагородив Георгіївським хрестом командувача Збройними силами РФ в Україні генерала армії Сергія Суровікіна.

"Ймовірно, Путін влаштував ці події в штаб-квартирі ПВО, щоб посилити зусилля Кремля у створенні образу президента РФ, який глибоко залучений у ведення війни та ефективного лідера військового часу. Нагорода Суровікіну свідчить про постійну підтримку Путіним загального командування війною, незважаючи на той факт, що за час перебування Суровікіна на посаді ще не відбулося жодних значних територіальних здобутків, і той факт, що широкомасштабні навмисні атаки на українську критичну інфраструктуру, які, ймовірно, рекомендував Суровікін, не наблизили Росію до перемоги", - зазначили аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше в ISW зазначили, що президент Росії Володимир Путін занепокоєний відсутністю підтримки війни серед еліт, тому він створює інформаційні умови для націоналізації їхнього майна.

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