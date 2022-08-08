Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські експерти припускають, що російська окупаційна влада прискорює підготовку до проведення псевдореферендумів з метою анексії захоплених українських територій.

У ISW звертають увагу, що міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив напередодні, що опір мешканців України змусив російську владу постійно змінювати плани.

За його словами, планувалося провести "єдиний день голосування", але тепер розглядається можливість семиденного "голосування з дому", в ході якого озброєні російські військові ходитимуть будинками та "опитуватимуть" громадян.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань зазначив, що окупаційна влада не повністю підготувала умови для проведення референдуму та прискорює підготовку після тритижневої паузи, яку він пояснює ударами українських HIMARS по російському тиловому забезпеченню.

Окупаційна влада також може змінити терміни проведення псевдореферендумів у відповідь на український контрнаступ. Попередньою датою залишається 11 вересня.

"Прибравши можливість очного голосування та перейшовши до опитувань по будинках, російська окупаційна влада розширює свої можливості для прямого залякування населення", - підсумували в ISW.

7 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

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